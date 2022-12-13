На автодроме "Игора Драйв" дали старт забегам "Лыжня России – 2023"

В забеге поучаствовали олимпийские чемпионы по биатлону прошлых лет Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров.

В Петербурге и Ленобласти к забегам "Лыжня России – 2023" приняли участие 15 тыс. человек. К марафону присоединились спортсмены и команда ЗакСа города. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Старт спортивного мероприятия был дан сегодня, 11 февраля, на автодроме "Игора Драйв". В забеге поучаствовали олимпийские чемпионы по биатлону прошлых лет Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров.

На марафон пришли не только взрослые, но и дети. Напомним, что в "Лыжне России – 2023" могут принять участие все желающие старше 9 лет.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в воскресенье сохранится снежная погода.

Фото: ВКонтакте / Лыжня России 2023 ( Андрей Чепелев)