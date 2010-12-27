На Жукова домушник проник в квартиру, пробив бетонную плиту

Мужчина украл из хрущевки медработника около 52 тысяч рублей и украшения.

В Кировском районе Петербурга неизвестный пробрался в квартиру медработника на первом этаже и вынес оттуда деньги и украшения. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Чтобы проникнуть в жилое помещение в доме 72/4 по проспекту Маршала Жукова, домушнику пришлось приложить немало усилий. Вначале он пробрался в подвал, потом выбил бетонное перекрытие и через образовавшуюся дыру вошел в жилище.

Пятиэтажный дом, в котором располагается квартира, был построен в 1969 году. В народе его называют хрущевкой. В обнесенной квартире живет 47-летний медицинский работник и особого богатства не имеет. Потерпевший заявил, что вор унес с собой 25 тысяч рублей, 150 евро, 250 долларов США и ювелирные изделия. В общей сложности добычей злоумышленника без украшений стали около 52 тысяч рублей.

По факту случившегося ведется проверка. В ограбленной квартире остались отпечатки пальцев грабителя.

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Фото: Piter.TV