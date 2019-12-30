На Зеленогорском шоссе произошло сразу два ДТП

В Курортном районе столкнулись четыре автомобилиста.

Не доезжая до поселка Репино на Зеленогорском шоссе произошло сразу две аварии. Об этом в социальной сети "Вконтакте" сообщили очевидцы.

Свидетели поделились фотографиями и сообщили, что автомобилисты поочередно пропускают друг друга, чтобы проехать место ДТП. Петербуржцы также предположили, что причина аварии в живущих в частном поселке горожан — владельцы авто оттормаживаются, чтобы повернуть, а те, кто едут сзади, не успевают среагировать и сталкиваются.

Ранее мы сообщали, что "Делимобиль" снес забор и вылетел на газон на проспекте Космонавтов.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".