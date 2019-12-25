Причиной столкновения двух легковых машин, которое привело к "перевертышу", мог стать маневр водителя одного из автомобилей.

Утром в субботу, 7 ноября, на ЗСД в Петербурге перевернулся автомобиль "Рено". О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Авария произошла в 11-м часу утра на повороте Западной скоростной магистрали в сторону аэропорта "Пулково".

Комментаторы отмечают, что причиной столкновения двух легковых машин, которое привело к "перевертышу", мог стать маневр водителя одного из автомобилей – он мог "сдавать назад" на одной из полос движения, пропустив поворот. Также стало известно, что один из пострадавших в аварии получил ушиб головы.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с каршерингом на перекрестке Королева и Сизова пострадали три человека. Одним из пострадавших оказался пешеход.

Фото: vk.com/spb_today