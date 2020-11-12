На ЗСД у Пулково мотоциклист влетел в иномарку

По словам очевидцев, мотоциклист выжил.

Во вторник утром на ЗСД у аэропорта Пулково мотоциклист влетел в иномарку. Об этом рассказали в социальных сетях.

На кадрах записи байкер врезался в машину, которая поворачивала налево на съезде на Краснопутиловскую улицу. По словам очевидцев, мотоциклист выжил. От удара байкера отбросило на несколько метров. В комментариях к посту он рассказал, что не превышал скорость, находится в больнице с травмированной ногой.

В принципе повезло — только нога. Мот жалко, хороший был Ducati — написал байкер

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