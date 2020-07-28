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На ЗСД спасатели тушили полыхающий автомобиль

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Водителя около авто не было.

Вечером 27 июля на Краснопутиловской улицы около ЗСД загорелась машина. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Пламя охватило переднюю часть машины. На место прибыли спасатели, однако в каком состоянии к тому моменту было авто, неизвестно. По словам одного из свидетелей, водитель скрылся с места, но официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK  

Теги: горящая машина, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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