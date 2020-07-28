На ЗСД спасатели тушили полыхающий автомобиль

Водителя около авто не было.

Вечером 27 июля на Краснопутиловской улицы около ЗСД загорелась машина. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Пламя охватило переднюю часть машины. На место прибыли спасатели, однако в каком состоянии к тому моменту было авто, неизвестно. По словам одного из свидетелей, водитель скрылся с места, но официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK