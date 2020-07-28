На ЗСД спасатели тушили полыхающий автомобиль

Вечером 27 июля на Краснопутиловской улицы около ЗСД загорелась машина. Очевидцы засняли происходящее на видео.
Пламя охватило переднюю часть машины. На место прибыли спасатели, однако в каком состоянии к тому моменту было авто, неизвестно. По словам одного из свидетелей, водитель скрылся с места, но официальной информации пока не поступало.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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