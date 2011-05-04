На Вознесенском шоссе сгорела бесхозная постройка

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины.

В субботу, 20 ноября, в Колпинском районе Петербурга загорелась бесхозная постройка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:21. Рядом с домом 49 корпус 2 на Вознесенском шоссе сгорела постройка размером 3х6 метров. На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 17:19 огонь был ликвидирован, постройка разобрана. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.tv