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На Витебском вокзале сегодня прошел рождественский концерт
Сегодня, 17:59
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На Витебском вокзале сегодня прошел рождественский концерт

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Ближайшее выступление запланировано на 22 января. 

В Картинном зале Витебского вокзала состоялся рождественский концерт. Праздник отметили сегодня, 15 января. На нем выступили коллективы из храма святителя Петра при митрополите Московском – Cantilena и Cantica. Они исполнили композиции на французском языке. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Программа хорового сезона посвящена  праздникам, которые празднуются и в России и во Франции. Мероприятия проводят второй год подряд. За это время на Витебском вокзале успели выступить свыше 100 музыкальных трупп. Здесь исполняют джаз и классику. 

Концерты проходят в Картинном зале каждое второе и четвертое воскресенье месяца. Ближайшее выступление запланировано на 22 января. 

Ранее на Piter.tv: к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда на Манежной площади 18 января появится музей "Живые улицы".

Фото: Pxhere

Теги: витебский вокзал, искусство, музыка, ожд, ржд, рождественский концерт, французский хор петербурга, хоровые сезоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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