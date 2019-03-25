Трактор и "Газель" завалились на бок на Витебском шоссе

На месте аварии собралась огромная пробка.

Днем 25 марта на Витебском шоссе в сторону Пушкина произошла авария. По словам очевидцев, здесь перевернулись трактор и "Газель". В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что большегрузы лежат на боку посреди проезжей части. Петербуржцы сообщают о большой пробке, которая начинает скапливаться на месте ДТП. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причины происшествия неизвестны.

Ранее мы писали, что "Газель" развалилась после встречи с лежачим полицейским на 2-м Муринском.

Фото: Мегаполис