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Горевший на Витебском проспекте грузовик перебросил огонь на иномарку рядом
Сегодня, 10:54
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Горевший на Витебском проспекте грузовик перебросил огонь на иномарку рядом

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Пожарные потушили машину за час.

Вечером 28 января на Витебском проспекте вспыхнул грузовой автомобиль "Мерседес", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло у дома №23/1, как выяснилось, в грузовике выгорел моторный отсек. Из-за пожара пострадала припаркованная рядом иномарка – у автомобиля обгорел бампер. Информация о пострадавших, а также причина пожара пока не сообщались.

Огнеборцы справились с пламенем за час, на вызов приехали девять пожарных и две единицы техники.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге годовалый малыш наелся гашиша.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в машине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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