Горевший на Витебском проспекте грузовик перебросил огонь на иномарку рядом

Вечером 28 января на Витебском проспекте вспыхнул грузовой автомобиль "Мерседес", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание произошло у дома №23/1, как выяснилось, в грузовике выгорел моторный отсек. Из-за пожара пострадала припаркованная рядом иномарка – у автомобиля обгорел бампер. Информация о пострадавших, а также причина пожара пока не сообщались.
Огнеборцы справились с пламенем за час, на вызов приехали девять пожарных и две единицы техники.
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге годовалый малыш наелся гашиша.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )