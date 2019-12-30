Горевший на Витебском проспекте грузовик перебросил огонь на иномарку рядом

Пожарные потушили машину за час.

Вечером 28 января на Витебском проспекте вспыхнул грузовой автомобиль "Мерседес", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло у дома №23/1, как выяснилось, в грузовике выгорел моторный отсек. Из-за пожара пострадала припаркованная рядом иномарка – у автомобиля обгорел бампер. Информация о пострадавших, а также причина пожара пока не сообщались.

Огнеборцы справились с пламенем за час, на вызов приехали девять пожарных и две единицы техники.

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Фото: Piter.TV