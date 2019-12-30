В отношении родителей возбуждено административное дело.

В среду, 29 января, стало известно о том, что в Петербурге годовалый малыш наелся гашиша. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, малыш наелся запрещённого вещества в 11 утра. Родители-растоманы оставили наркотик на подоконнике. По данным правоохранителей, женщина работает помощником воспитателя в детском саду, а отец изготавливает детскую мебель.

Известно, что петербуржец 11 лет назад находился под уголовным делом за применение силы к представителю власти, а его супруга была уже оштрафована за потребление наркотических средств. На родителей составлено административное дело.

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