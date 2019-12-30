  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге годовалый малыш наелся гашиша
Сегодня, 9:40
23
IRINA_CHALKINA

В Петербурге годовалый малыш наелся гашиша

0 0

В отношении родителей возбуждено административное дело.

В среду, 29 января, стало известно о том, что в Петербурге годовалый малыш наелся гашиша. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, малыш наелся запрещённого вещества в 11 утра. Родители-растоманы оставили наркотик на подоконнике. По данным правоохранителей, женщина работает помощником  воспитателя в детском саду, а отец изготавливает детскую мебель.

Известно, что петербуржец 11 лет назад находился под уголовным делом за применение силы к представителю власти, а его супруга была уже оштрафована за потребление наркотических средств. На родителей составлено административное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярске разведенная женщина убила своего 3-летнего сына.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии