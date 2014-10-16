На Выборгском шоссе водитель маршрутки снёс фонарный столб

По словам автомобилистов, инцидент привёл к заторам на дорогах.

На Выборгском шоссе на повороте на улицу Шишкина водитель маршрутки снёс фонарный столб. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем 13 июля. По словам очевидцев, водитель врезался в столб, уходив от столкновения с другим автомобилем.

Маршрутка летела на желто-красный сигнал, на желтый выезжало авто на разворот. Маршрутка ушла от столкновения, въехав в столб. автор поста

Свидетели добавили, что никто в результате инцидента не пострадал.

В этот же день в Невском районе на перекрестке Седова и Ивановской улиц водитель иномарки Volvo снес ограждение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб