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На Выборгском шоссе водитель маршрутки снёс фонарный столб
Вчера, 16:04
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На Выборгском шоссе водитель маршрутки снёс фонарный столб

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По словам автомобилистов, инцидент привёл к заторам на дорогах.

На Выборгском шоссе на повороте на улицу Шишкина водитель маршрутки снёс фонарный столб. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Инцидент произошел днем 13 июля. По словам очевидцев, водитель врезался в столб, уходив от столкновения с другим автомобилем.

Маршрутка летела на желто-красный сигнал, на желтый выезжало авто на разворот. Маршрутка ушла от столкновения, въехав в столб. 

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Свидетели добавили, что никто в результате инцидента не пострадал. 

В этот же день в Невском районе на перекрестке Седова и Ивановской улиц водитель иномарки Volvo снес ограждение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: выборгское шоссе, дтп, маршрутка, фонарный столб
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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