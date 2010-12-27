В пятницу, 5 июля, петербуржцы сообщили, что на Выборгском шоссе синяя иномарка сбила жеребенка. Кадрами произошедшего очевидцы поделились в соцсетях.
Известно, что инцидент произошел около магазина "Лента". По словам очевидцев, два жеребенка выбежали на дорогу, а затем произошло столкновение. К счастью, лошадь выжила. Ловить "черных скакунов" помогали пожарные службы.
Хозяева лошадей видимо не знают что надо привязывать животных
отметили очевидцы
На кадрах видно, что от удара с лошадью у машины имеются значительные повреждения: помят капот. Водитель и пассажиры иномарки в порядке.
Ранее мы сообщали о том, что на железной дороге в Обухово нашли обезглавленное тело
Фото:дтп и чп петербург/вк
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