К счастью, лошадь выжила.

В пятницу, 5 июля, петербуржцы сообщили, что на Выборгском шоссе синяя иномарка сбила жеребенка. Кадрами произошедшего очевидцы поделились в соцсетях.

Известно, что инцидент произошел около магазина "Лента". По словам очевидцев, два жеребенка выбежали на дорогу, а затем произошло столкновение. К счастью, лошадь выжила. Ловить "черных скакунов" помогали пожарные службы.

Хозяева лошадей видимо не знают что надо привязывать животных отметили очевидцы

На кадрах видно, что от удара с лошадью у машины имеются значительные повреждения: помят капот. Водитель и пассажиры иномарки в порядке.

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Фото:дтп и чп петербург/вк