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На Выборгской набережной заметили пожар
Сегодня, 20:52
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smirenny

На Выборгской набережной заметили пожар

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Горит двухэтажное здание.

Вечером в среду, 4 ноября, в Петербурге на Выборгской набережной, 55, заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В лакокрасочном цеху двухэтажного здания произошло горение на площади 5 метров. Специалисты сообщают, что с двух сторон от здания пристройки: гаражи с шиномонтажом и многофункциональное одноэтажное здание. Какой силы разгорелся пожар, пока неизвестно. Спасатели проводят разведку на месте. Спустя меньше, чем 10 минут, пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадал ли кто-то, неизвестно. 

Ранее мы писали, что после обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело.

Фото:  Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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