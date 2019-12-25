На Выборгской набережной заметили пожар

Горит двухэтажное здание.

Вечером в среду, 4 ноября, в Петербурге на Выборгской набережной, 55, заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

В лакокрасочном цеху двухэтажного здания произошло горение на площади 5 метров. Специалисты сообщают, что с двух сторон от здания пристройки: гаражи с шиномонтажом и многофункциональное одноэтажное здание. Какой силы разгорелся пожар, пока неизвестно. Спасатели проводят разведку на месте. Спустя меньше, чем 10 минут, пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что после обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV