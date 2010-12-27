Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной

Пассажир автомобиля отделался легким испугом.

Ночью в четверг, 29 августа, в Приморском районе разбился автомобиль "Яндекс.Такси". Авария произошла у дома №61 на Выборгской набережной, неподалеку от Кантемировского моста. По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара у такси разбилась левая сторона капота и, вероятно, повредилось днище. Пассажир отделался легким испугом, но не получил никаких травм. О состоянии водителя информации нет. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: vk.com/spb_today