  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
Сегодня, 9:39
333
Cherepanov

Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной

0 0

Пассажир автомобиля отделался легким испугом.

Ночью в четверг, 29 августа, в Приморском районе разбился автомобиль "Яндекс.Такси". Авария произошла у дома №61 на Выборгской набережной, неподалеку от Кантемировского моста. По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара у такси разбилась левая сторона капота и, вероятно, повредилось днище. Пассажир отделался легким испугом, но не получил никаких травм. О состоянии водителя информации нет. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Nissan сбил семилетнюю девочку на Загребском бульваре.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: выборгская набережная, дтп спб, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии