На Выборгской набережной машина прилегла на крышу

В результате аварии никто не пострадал.

В ночь на 7 декабря на Выборгской набережной произошла авария с участием двух автомобилей, рассказали в группе "Дорожный инспектор".

ДТП случилось возле Кантемировского моста. По предварительной информации, Иж "Ода" столкнулась с машиной марки Skoda. В результате столкновения первый автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи. Участникам ДТП госпитализация не понадобилась.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода.

Фото и видео: "Дорожный инспектор"