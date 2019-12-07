На Выборгской набережной машина прилегла на крышу

В ночь на 7 декабря на Выборгской набережной произошла авария с участием двух автомобилей, рассказали в группе "Дорожный инспектор".
ДТП случилось возле Кантемировского моста. По предварительной информации, Иж "Ода" столкнулась с машиной марки Skoda. В результате столкновения первый автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи. Участникам ДТП госпитализация не понадобилась.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода.
Фото и видео: "Дорожный инспектор"
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