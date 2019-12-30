На Васильевском острове жестко столкнулись две легковушки

Фотографии с места аварии показали очевидцы.

Под вечер четверга, 30 января, петербуржцы поделились фотографиями с места аварии на Васильевском острове. Выяснилось, что у дома №58 по Большому проспекту Васильевского острова столкнулись две противоположности – белая легковушка и черный внедорожник.

На фото, размещенных в соцсетях, видно, что внедорожник сильно повредил переднюю часть автомобиля, а у иномарки оказалась большая вмятина на боку и выбита задняя пассажирская дверь.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе "Газель" выбила "страйк" из двух легковушек и сбила знак.

Фото: vk.com/spb_today