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На Васильевском острове семья отравилась газом: пострадал ребенок
Сегодня, 9:55
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IRINA_CHALKINA

На Васильевском острове семья отравилась газом: пострадал ребенок

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Утечка произошла глубокой ночью.

В четверг, 19 сентября, стало известно о том, что на Васильевском острове семья из 4-х человек отравилась угарным газом. Об этом сообщают "Невские новости".

Утечка произошла глубокой ночью, в доме №9 по Среднегаванскому проспекту. Рано утром семью госпитализировали в разные медицинские учре;дения. Супругов и 18 -летнюю дочь определили  в НИИ скорой помощи. Младшего ребенка – 16-летнюю девочку увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ранее СМИ сообщали, что ребенок пострадал от угарного газа больше всех членов семьи. В данный момент врачи оценивают состояние девочки, как удовлетворительное.

По данным правоохранительных органов, утечка произошла из-за неисправности газовой плиты. 

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Кола" BMW слетала в кювет и врезалась в столб.

Фото:pixabay 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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