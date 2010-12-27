На Васильевском острове семья отравилась газом: пострадал ребенок

Утечка произошла глубокой ночью.

В четверг, 19 сентября, стало известно о том, что на Васильевском острове семья из 4-х человек отравилась угарным газом. Об этом сообщают "Невские новости".

Утечка произошла глубокой ночью, в доме №9 по Среднегаванскому проспекту. Рано утром семью госпитализировали в разные медицинские учре;дения. Супругов и 18 -летнюю дочь определили в НИИ скорой помощи. Младшего ребенка – 16-летнюю девочку увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ранее СМИ сообщали, что ребенок пострадал от угарного газа больше всех членов семьи. В данный момент врачи оценивают состояние девочки, как удовлетворительное.

По данным правоохранительных органов, утечка произошла из-за неисправности газовой плиты.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Кола" BMW слетала в кювет и врезалась в столб.

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