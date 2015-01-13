На Васильевском острове петербуржец перерезал горло жене

Свой поступок он объяснил тем, что якобы "идут съёмки фильма, кровь бутафорская, и он по сценарию должен был нанести травмы".

В субботу утром, 12 июня, на Васильевском острове в семь часов, мужчина перерезал горло своей супруге. Об этом сообщается на странице "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина нарочно ранил женщину. Свой поступок он объяснил тем, что якобы "идут съёмки фильма, кровь бутафорская, и он по сценарию должен был нанести травмы".

Сообщается, что семья состоит на учёте как асоциальная, супруги уже лишены родительских прав, но с ними ещё живёт один пятилетний ребёнок. По данным "Дорожного инспектора", решается вопрос о возбуждении уголовного дела и дальнейшей судьбе ребенка. Мужчина задержан, а пострадавшая госпитализирована.

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