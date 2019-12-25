На Васильевском острове изменили маршруты троллейбусов на 9 августа

Изменения внесут и в трассу троллейбуса № 11.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что на Васильевском острове меняются маршруты троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" на странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что маршруты изменятся из-за проведения аварийных работ и полумарафона "Северная столица". Так, свои направления поменяют троллейбусные маршруты № 9, 10 и 11.

По данным ведомства, движение троллейбуса № 9 полностью заблокируют. При этом троллейбус № 10 будет ходить от конечной остановки "Улица Тухачевского" до остановки "Новгородская улица".

Изменения ждут маршрут троллейбуса № 11: он проедет от остановки "Хасанская улица" до Тульской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица".

Фото:Piter.TV