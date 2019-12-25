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На Васильевском острове готовятся создать яхтенную марину
Сегодня, 8:20
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На Васильевском острове готовятся создать яхтенную марину

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Соглашение было заключено между городским Пассажирским портом и частной компанией.

Пассажирский порт Санкт-Петербурга объединит усилия с АО "Невская марина" по созданию яхтенной марины на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"".

Новая гавань необходима для развития яхтенного туризма в городе на Неве. Соглашение между организациями подразумевает воплощение проекта на основе инфраструктуры существующего порта. Пространство для яхт выделят в Галерном ковше на причалах Морского вокзала (у площади Морской славы).

Также создание марины поддержали в Комитете по развитию туризма города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялась генеральная репетиция "Алых парусов".

Фото: Piter.TV  

Теги: васильевский остров, порт петербурга, санкт-петербург, яхтенная марина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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