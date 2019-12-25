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На Васильевском острове горел особняк Форостовского
Сегодня, 20:33
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smirenny

На Васильевском острове горел особняк Форостовского

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Здание построили в начале 20-го века.

Вечером в воскресенье, 1 ноября, в Василеостровском районе заметили пожар. Горел объект культурного наследия, особняк П. П. Форостовского.

О пожаре на 4-й линии Васильевского острова, 9, сообщили очевидцы. В соцсетях они отметили, кто крышу постройки недавно начали ремонтировать. Странный запах жители соседних домов начали чувствовать еще ночью. На место прибыли пожарные. Что спровоцировало пожар и насколько сильным он был, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что двое неизвестных выстрелили в голову прохожему на проспекте Просвещения.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: объект культурного наследия, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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