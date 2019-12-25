На Васильевском острове горел особняк Форостовского

Здание построили в начале 20-го века.

Вечером в воскресенье, 1 ноября, в Василеостровском районе заметили пожар. Горел объект культурного наследия, особняк П. П. Форостовского.

О пожаре на 4-й линии Васильевского острова, 9, сообщили очевидцы. В соцсетях они отметили, кто крышу постройки недавно начали ремонтировать. Странный запах жители соседних домов начали чувствовать еще ночью. На место прибыли пожарные. Что спровоцировало пожар и насколько сильным он был, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что двое неизвестных выстрелили в голову прохожему на проспекте Просвещения.

Фото: vk.com/spb_today