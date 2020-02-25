На Васильевском острове "Красная стрела" приобрела участки под строительство жилья

Согласно проекту, все советские корпуса снесут, но дом Шрёдера обещают сохранить.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что на Васильевском острове группа компаний "Красная стрела" приобрела участки площадью 1,24 га на углу 7-й линии. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что участки расположены на месте бывшего завода им. Козицкого. Они ограничены 7-й и 8-й линиями В.О., а также набережной реки Смоленки. На этой территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности от 5 до 9 этажей. Общая площадь должна составить около 20 тыс. квадратных метров.

Согласно проекту, все советские корпуса снесут, но дом Шрёдера обещают сохранить. Финансированием проекта займется "Сбербанк", который выделит на строительство 4 млрд рублей.

По словам гендиректора ГК "Красная стрела" Николая Урусова, в доме будет около 400 квартир. Они планируют завершить проектирование жилого комплекса и выйти на площадку во втором квартале 2022 года.

Ранее в Петербурге могут снести здание крупной торговой сети. Эксперты предположили, что стоимость здания и права аренды земельного участка около 600-650 млн руб.

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