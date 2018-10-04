На Васильевском острове КАМАЗ снес сразу два забора

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу вечером, 4 сентября, в Василеостровском районе Петербурга на Морской набережной, у въезда на ЗСД, произошло дорожное происшествие с участием КамАЗа. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Водитель грузовика не справился с управлением: сначала снес дорожное ограждение, переехал тротуар, а затем врезался в забор из профлистов, судя по фотографии, опубликованной в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб". Информации о пострадавших не поступало.

Ранее MAN задавил женщину на пешеходном переходе Приморского шоссе.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб