На проспекте КИМа наркоманка сбросила ребенка с восьмого этажа и прыгнула за ним

Семья находилась на учете в полиции.

17 марта в Васильевском районе Санкт-Петербурга произошло страшное происшествие. Женщина выкинула из окна квартиры на восьмом этаже своего сына, а потом бросилась сама.

Известно, что трагедия произошла днем на проспекте КИМа. Труп 26-летней женщины и ребенка 2013 года рождения обнаружили около дома 4. Было установлено, что оба погибли при падении с высоты 40 метров.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в квартире по указанному адресу проживал отец мальчика. Петербурженка отобрала 4-летнего мальчика, вышла с ним на балкон и толкнула его вниз. Затем она прыгнула за ним.

Стоит отметить, что семья находилась на учете в полиции и считалась неблагополучной. Мать страдала наркотической зависимостью и состояла на учете у нарколога. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал, что общественные наблюдатели сообщили о вбросе на участке в Приморском районе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург