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На Васильевском острове молодой кубанец выпал с 16-го этажа
Сегодня, 10:35
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lesjasap
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На Васильевском острове молодой кубанец выпал с 16-го этажа

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Приезжий из Кубани упал с высоты 16 этажа в Василеостровском районе.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства гибели 18-летнего жителя Кубани, который выпал из окна 16 этажа на Васильевском острове. Инцидент произошел около семи часов утра 9 ноября по адресу улица Кораблестроителей, дом 39 корпус 2. Погибшего обнаружил местный дворник. 
 
Приехавшие на место происшествия медики обнаружили на теле мужчины следы от падения с большой высоты. При осмотре парадной дома, в котором произошла трагедия, сотрудники полиции нашли открытое окно в парадной. Там же находилась черная куртка и паспорт на имя разбившегося молодого человека. Сообщается, что свое совершеннолетие приезжий отмечал всего месяц назад.
 
Данным делом занимаются сотрудники следственного комитета. 
Теги: васильевский остров , васька , падение
Категории: Новости СПб

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