На Васильевском острове молодой кубанец выпал с 16-го этажа

Приезжий из Кубани упал с высоты 16 этажа в Василеостровском районе.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства гибели 18-летнего жителя Кубани, который выпал из окна 16 этажа на Васильевском острове. Инцидент произошел около семи часов утра 9 ноября по адресу улица Кораблестроителей, дом 39 корпус 2. Погибшего обнаружил местный дворник.

Приехавшие на место происшествия медики обнаружили на теле мужчины следы от падения с большой высоты. При осмотре парадной дома, в котором произошла трагедия, сотрудники полиции нашли открытое окно в парадной. Там же находилась черная куртка и паспорт на имя разбившегося молодого человека. Сообщается, что свое совершеннолетие приезжий отмечал всего месяц назад.

Данным делом занимаются сотрудники следственного комитета.