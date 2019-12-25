На Варшавской улице столкнулись три автомобиля

В субботу, 30 мая, на Варшавской улице столкнулись 3 автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы отмечают, что ДТП "серьезное". На фотографиях можно разглядеть, что у машин сильно пострадали капоты и передние бамперы. О пострадавших не сообщалось.
На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что два автомобиля сбили 4-летнюю девочку на Биржевой площади.
Фото: vk.com/spb_today
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