На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение

Кураторы пообещали несовершеннолетним за осуществленное преступление перевести 10 тысяч рублей.

Несколько российских подростков подожгли релейный шкаф, находившийся на железной дороге в Свердловской области за денежное вознаграждение. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ в социальных сетях. Известно, что в отношении несовершеннолетних местных жителей ведется уголовное дело за совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору (пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

Согласно предварительным данным, в первой половине января 2025 года злоумышленники совершили преступление участке железнодорожного перегона "Красноуфимск — Зюрзя" Горьковской дороги, которая располагается в юго-западной части Свердловской области. Своими действиями подростки повредили специальное оборудовани, что вызвало опасность для безопасности движения составов, а также причинило значительный имущественный вред. Подозреваемые были пойманы сразу же, на месте событий. Фигуранты расследования объяснили, что получали задания через мессенджер. За реализацию злодеяния им пообещали выплатить десять тысяч рублей.

Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности.

Фото и видео: Центральное МСУТ СКР