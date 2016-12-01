Видео с Урала: ученица педколледжа обнажилась ради iPhone 7

Студентка второго курса педагогического колледжа города Троицк в Челябинской области разделась догола ради iPhone 7. Процесс ее раздевания сняли на видео посетители ночного клуба.

Новый пикантный скандал произошел в российском клубе. На этот раз отличилось заведение из города Троицк в Челябинской области. На одной из вечеринок в местном ночном клубе в ходе конкурса девушка разделась догола. Приз за победу в состязании был очень уж желанным: iPhone 7. Сначала девушка осталась одежды. А после, под улюлюканье толпы сняла с себя и нижнее белье.

Девушка быстро стала звездой интернета. Быстро выяснилось, что она ученица педагогического колледжа. По информации местных СМИ, девушку исключили из учебного заведения.

Кроме того, журналисты сообщают, что приз голая учительница тоже не получила. По неподтвержденным данным, вместо iPhone 7 ей вручили смартфон модели Fly.

Челябинской девушке далеко до другого скандала. Ранее Piter.tv сообщал. что пара занялась сексом посреди танцующих в ночном клубе Нижнего Новгорода.

Видео: ВКонтакте / Типичный Челябинск