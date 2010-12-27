На Урале браконьер застрелил егеря и ранил второго топором и ножом

Раненый егерь смог задержать браконьера и вывезти коллегу из леса.

В Тавдинском районе Свердловской области 54-летний браконьер убил егеря и тяжело ранил второго.

СУ СК РФ по Свердловской области сообщает, что в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". По версии следствия, в лесу в охотничьем домике два егеря, находясь на службе, обнаружили браконьера, который занимался незаконной выловом биологических водных ресурсов.

Попавшийся с поличным браконьер взял в руки гладкоствольное ружье и выстрелил в 51-летнего Андрея Киргинцева. Затем произвел выстрел в его коллегу 48-летнего Сергея Ворохобова. Но произошла осечка, после которой между браконьером и егерем произошла ожесточенная схватка. В ходе задержания браконьер разрубил голову топором егерю и нанес несколько ударов ножом по телу мужчины.

Израненный Сергей Ворохобов все-таки смог обезвредить преступника. Затем он вывез на снегоходе из леса раненого коллегу, попутно вызывая помощь и "скорую". Андрея Киргинцева 12 километров доставляли по снегу, затем 40 километров до населенного пункта Таборов, а затем еще 100 километров до Тавды. Но, несмотря на оказанную помощь, Киргинцев скончался в отделении реанимации. Браконьер во время схватки также получил ранения и находится в больнице.

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, осуществляются осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Свердловской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Свердловской области