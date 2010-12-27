В отделении полиции Оренбурга умерла задержанная молодая женщина

28-летней девушке стало плохо в отделении полиции. Приехавшая "скорая" спасти ее не смогла.

В одном из отделений полиции города Оренбурга скончалась задержанная.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области сообщает, что 28-летняя женщина была задержана после семейного скандала и доставлена в отделение полиции №3 города. Девушке стало плохо, сотрудники полиции вызвали "скорую", но спасти ее не удалось.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства смерти задержанной женщины. Следственные органы по данному факту также проводят проверку.

Фото: Piter.TV