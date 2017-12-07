На Урале 15-летняя мать пыталась смыть новорожденного сына в унитаз

Появились подробности этого жуткого инцидента.

Жуткий инцидент потряс жителей уральского Троицка Челябинской области.

В ночь на 5 декабря 15-летняя девушка, находясь с ночевкой в общежитии в семье своего 18-летнего парня, родила недоношенного ребенка весом 2, 9 кг, сидя на унитазе. По указке отца ребенка, она хотела утопить ребенка в унитазе. Малыш закричал, крик услышала новоиспеченная бабушка и вытащила малыша. Парень предложил положить младенца в пакет и выбросить. Мать парня, многодетная женщина, вызвала "скорую".

Малыш в тяжелом состоянии с переохлаждением находится сейчас в больнице. Малолетняя мать также госпитализирована с множественными внутренними и внешними разрывами.

Этот шокирующий случай возмутил местных жителей. В социальных сетях сообщают, что у парня неблагополучная многодетная семья. Девушку мать воспитывала одна и о том, что ее дочь ведет половую жизнь, даже не подозревала. Тем более не подозревала о ее беременности, считая, что ее дочь просто поправилась.

Следственными органами назначена процессуальная проверка по данному факту. Как стало известно, девушка на учете в женской консультации не состояла. Проведение проверки взято на контроль руководителями следственного управления Следственного Комитета России по Челябинской области.

Видео: Piter.TV