На Украине заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"

Алексей Кучеренко напомнил, что есть страна, которая давно говорит Киеву, что нужно делать.

В Верховной Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2". В эфире местного телеканала "НАШ" депутат Алексей Кучеренко прокомментировал слова старшего советника Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что завершение проекта является четким сигналом для Вашингтона и Киева о том, что борьба с российским газопроводом бесполезна.

Хохштейн заявил во время своего рабочего визита в Киев, что Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а заняться модернизированным собственной энергетической системы. Американский специалист полагает, что сейчас для страны и мира настал момент масштабного энергетического перехода. Он призвал Киев стать его частью.

Есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас. Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать. Алексей Кучеренко, украинский депутат

По мнению политика, американец во время своего приезда "полностью успокоил" украинские власти.

Фото и видео: YouTube / НАШ

