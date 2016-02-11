На Украине придумали встречное требование для НАТО к России

Альянс должен потребовать от Москвы нерасширения ОДКБ и отказа от ряда вооружений.

НАТО должна потребовать от Москвы в ответ на предложенные ею гарантии безопасности не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в эфире телевизионного канала "НАШ" заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Он считает, что альянс и РФ планируют разделить сферы влияния в мире.

Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения. Евгений Мураев, экс-депутат Рады

По мнению бывшего парламентария, Соединенные Штаты пойдут на любую сделку с Москвой, чтобы "не допустить ее союза с КНР".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение Североатлантического альянса на восток может быть самым разным. Они зависят от того, какие рекомендации сделают российские военные эксперты, отметил глава государства.

Видео: Youtube/НАШ