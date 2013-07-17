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На Тверской улице в Москве столкнулись пять машин

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После ДТП движение было затруднено из-за перекрытия двух рядов.

На Тверской улице в Москве столкнулись пять машин, два человека пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

После ДТП движение было затруднено из-за перекрытия двух рядов.

Ранее Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни.

Видео: VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Kventin145
Сегодня 15:10

Здравствуйте. Вообще странно, изопыта знаю, что на этом месте днем, всегда низкие скорости. Если вообще не стоят из-за пробок. А судя по повреждениям ударились не на осторожной скорости. Нужно быть внимательнее и брать поправочку на погоду. Хорошо что все живы.

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