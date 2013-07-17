После ДТП движение было затруднено из-за перекрытия двух рядов.

На Тверской улице в Москве столкнулись пять машин, два человека пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

После ДТП движение было затруднено из-за перекрытия двух рядов.

Ранее Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни.

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