На Троицком мосту из-за ДТП образовалась пробка

"Hyundai Solaris" неаккуратно перестраивался на трамвайные рельсы и задел "Mercedes".

Во вторник, 13 августа, два автомобиля столкнулись на Троицком мосту. По словам очевидцев, белый "Hyundai Solaris" неаккуратно перестраивался на трамвайные рельсы и задел "Mercedes". Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Оба автомобиля остались без бамперов, а на мосту образовалась жуткая пробка. Проезд затруднен как для водителей, так и для пассажиров трамваев.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали сотрудники дорожной инспекции.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что троллейбусы №№ 3 и 8 изменят маршруты с 14 по 19 августа из-за ремонта канализации.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте; "Яндекс.Карты"