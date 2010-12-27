На тушение возгорания было направлено 4 единицы техники и 15 пожарных.

Во вторник, 10 декабря, в Выборгском районе пожарные около часа тушили однокомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жильцы дома на Тихорецком проспекте оповестили пожарных о возгорании в 09:09 утра. Как оказалось, горела однокомнатная квартира, площадью 15 квадратных метров. Огонь поглотил 15 метром жилой площади вместе с вещами и мебелью. Пожарные сражались с огнем около часа. Спасти удалось только половину квартиры. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

На месте возгорания работали 4 единицы техники и 15 пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионер отравился дымом при пожаре в квартире на Большой Подьяческой.

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