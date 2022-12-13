На Тихоокеанской тушили трактор

Сегодня днем в Выборгском районе Петербурга вспыхнул трактор. Инцидент произошел на Тихоокеанской улице около дома 1, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила в 14:56. Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины.
Возгорание ликвидировали спустя 15 минут. На данный момент устанавливается причина случившегося.
Добавим, что в результате пожара никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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