Ночью на Таллинском шоссе горел деревянный дом

В ночь с 10 на 11 января на Таллинском шоссе загорелся двухэтажный деревянный дом. Размеры здания — 10х25 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Возгорание произошло в доме 04:10 утра. На вызов прибыли 12 спасателей на трех пожарных машинах. Очаг возгорания удалось ликвидировать за полчаса, к 04:42.
Сведения о пострадавших не поступали. В результате пожара сгорели межэтажные перекрытия на площади 5 квадратных метров.
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Фото: pixabay.com
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