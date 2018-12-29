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Ночью на Таллинском шоссе горел деревянный дом
Сегодня, 10:30
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Alena_Zinovieva

Ночью на Таллинском шоссе горел деревянный дом

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Спасателям за полчаса удалось ликвидировать очаг возгорания.

В ночь с 10 на 11 января на Таллинском шоссе загорелся двухэтажный деревянный дом. Размеры здания — 10х25 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Возгорание произошло в доме 04:10 утра. На вызов прибыли 12 спасателей на трех пожарных машинах. Очаг возгорания удалось ликвидировать за полчаса, к 04:42.

Сведения о пострадавших не поступали. В результате пожара сгорели межэтажные перекрытия на площади 5 квадратных метров.

Ранее мы писали, что во время квартирного пожара в Московской Славянке погибли животные.

Фото: pixabay.com

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Теги: горел деревянный дом, работа пожарных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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