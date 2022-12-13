На Светлановском проспекте опрокинулась легковушка

Комментаторы рассказали, что в результате аварии пострадали люди.

Сегодня, 15 апреля, на пересечении Светлановского проспекта с Учительской улицей перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Комментаторы рассказали, что в результате аварии пострадали люди. На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Кроме того, на фото видны спасатели и полицейские. Подробности уточняются.

По данным сервиса "Яндекс Карты", ДТП не повлияло на дорожную ситуацию. На участке, где произошло ДТП, затора нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб