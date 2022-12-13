В субботу на Маршала Говорова иномарка сбила подростка на остановке

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На улице Маршала Говорова подростка сбила машина, когда он ждал трамвай на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня утром, 15 апреля. За рулем автомобиля находилась 66-летняя автоледи. Управляя машиной Honda CRV, она совершила наезд на стоявшего на трамвайной остановке 14-летнего мальчика.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv