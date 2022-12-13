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В субботу на Маршала Говорова иномарка сбила подростка на остановке
Сегодня, 12:25
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В субботу на Маршала Говорова иномарка сбила подростка на остановке

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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На улице Маршала Говорова подростка сбила машина, когда он ждал трамвай на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня утром, 15 апреля. За рулем автомобиля находилась 66-летняя автоледи. Управляя машиной Honda CRV, она совершила наезд на стоявшего на трамвайной остановке 14-летнего мальчика.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: полицейские начали проверку после ДТП на проспекте Кима, в котором пострадала пенсионерка.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сбила мальчика, улица маршала говорова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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