На Свердловской набережной очевидцы заметили горящий автомобиль

Информации о причине поджога нет.

В воскресенье, 24 ноября, на Свердловской набережной в Петербурге очевидцами был замечен горящий автомобиль. Видео с инцидентом они опубликовали в группу "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Судя по видео, пламя охватило переднюю часть автомобиля. Автор утверждает, что хозяина полыхающей машины нет. Также он уточнил, что на поджог это не похоже.

Информации о пострадавших, как и о точной причине поджога пока нет.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП на Выборгском шоссе Kia снесла светофор.

Видео: vk.com/spb_today