На Суздальском горела захламленная двухкомнатная квартира

Пострадавших нет.

Утром субботы, 27 марта, на Суздальском проспекте, 5 корпус 1 горела двухкомнатная квартира. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, сообщение о возгорании поступило примерно в 8.58.

Как выяснилось, в захламленном жилище на кухне вспыхнула обстановка на площади в 3 квадратных метра. Отмечается, что хозяина в квартире не было, дверь пришлось вскрывать бензорезом. Пожар ликвидировали спустя 20 с небольшим минут силами восьми огнеборцев и двух единиц техники. В огне никто не пострадал, с вышележащих этажей эвакуировали троих жильцов.

Ранее мы писали, что на юго-западе Петербурга произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Фото: Piter.TV