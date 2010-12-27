На Ставрополье расследуют смерть роженицы в роддоме

В Андроповском районе Ставропольского края 24-летняя женщина умерла в роддоме.
Женщина была госпитализирована в больницу для родоразрешения. 15 августа ей провели операцию кесарева сечения и ее состояние резко ухудшилось. На следующий день роженица умерла. Уже сейчас стала известна причина смерти - эмболия околоплодными водами (попадание околоплодных вод в кровоток матери). По факту смерти женщины в медучреждении возбуждено уголовное дело.
К настоящему моменту следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документация и биологические материалы, назначили ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти женщины и обстоятельства оказания ей медицинской помощи.
СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото:Pixabay
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