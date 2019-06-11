На Ставрополье проверят информацию о нападении цыган на полицейских на кладбище

СК РФ возбудил уголовное дело за насилие в отношении сотрудника правопорядка.

Прокуратура на территории Ставропольского края проводит проверку по факту нападения группы людей на полицейских на кладбище в Советском округе Зеленокумска. Сегодня в Telegram-каналах распространилась информация о том, что группа неизвестных, предположительно цыган, подралась с сотрудниками МВД. Позже правоохранители уточнили, что мужчины пришли на кладбище в день Радоницы для того, чтобы посетить могилы родственников. Однако в ходе распития спиртных напитков они стали вести себя шумно. Отмечается, что "о межнациональном подтексте в конфликте не может быть и речи". Ведется проверка по факту нарушения общественного порядка.

Цыгане напали на полицейских, которые пытались прервать застолье на могилах.. ТГ-канал Регнум

Следственный комитет Ставрополья ведется уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья. В настоящее время четверо установленных фигурантов расследования задержаны. Нахождение пятого злоумышленника все еще устанавливается.

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Фото и видео: Telegram / Регнум