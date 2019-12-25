К счастью, автоледи не пострадала.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что на Стачек троллейбус снес дверь припаркованному "Опелю". Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Инциднт произошел на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. По словам очевидцев, автоледи припарковала свою иномарку прямо на тротуаре. В тот момент, когда девушка покидала автомобиль мимо проезжал троллейбус. Общественный транспорт "заботливо" снёс дверь иномарки.

К счастью, автоледи не пострадала.

Ранее мы сообщали о том, что домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александр Коротков