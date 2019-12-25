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На Стачек троллейбус снес дверь припаркованному "Опелю"
Сегодня, 12:10
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IRINA_CHALKINA

На Стачек троллейбус снес дверь припаркованному "Опелю"

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К счастью, автоледи не пострадала.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что на Стачек троллейбус снес дверь припаркованному "Опелю". Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Инциднт произошел на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. По словам очевидцев, автоледи припарковала свою иномарку прямо на тротуаре. В тот момент, когда девушка покидала автомобиль мимо проезжал троллейбус. Общественный транспорт "заботливо" снёс дверь иномарки.

К счастью, автоледи не пострадала.

Ранее мы сообщали о том, что домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александр Коротков

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Андреев Александр
Сегодня 13:01

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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