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На "Скандинавии" собралась 17-километровая пробка из-за лобового столкновения двух легковушек

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В ДТП пострадали две женщины.

В субботу, 15 августа, на федеральной трассе "Скандинавия" рядом с поселком Огоньки в Ленинградской области образовалась огромная пробка в сторону Петербурга. Причиной затора стало ДТП с участием двух иномарок. Информация об этом появилась в ВК-сообществе  ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

По информации свидетелей, машины столкнулись лоб в лоб: в результате госпитализированы две женщины.

Длина пробки уже достигла 17 километров. Дорожные службы контролируют движение на сложном участке.

Ранее мы рассказали о том, что в соцсетях появились подробности об аварии с участием грузовика на Маршала Блюхера в Петербурге. 

Фото и видео: ВКонтакте /spb_today

Теги: ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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