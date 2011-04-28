В Петербурге задержали подозреваемого в серии разбоев

Первое нападение произошло 19 ноября.

Накануне в Петербурге задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в нескольких нападениях в Невском районе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Первый эпизод произошел 19 ноября. Тогда преступник отобрал у прохожего рюкзак с личными вещами и мобильник у дома №47 по Шлиссельбургскому шоссе. Еще один мужчина пострадал в доме №47 – злоумышленник отобрал документы и около 8 тыс. рублей. Третий эпизод произошел два дня назад. Так, 22 ноября, у дома 36/1 по Шлиссельбургскому проспекте мужчину избили битой и отобрали мобильный телефон.

Следствие предполагает, что все нападения были совершены одним человеком. Его задержали у дома 32/2 по Шлиссельбургскому проспекту. Возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv