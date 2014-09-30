На Школьной улице хулиганы отняли у 13-летнего мальчика ботинки и кофту

Стражи порядка задержали подозреваемых в нападении на школьника.

В Приморском районе Петербурга хулиганы отняли у 13-летнего подростка кофту и обувь. Инцидент произошел 3 ноября на Школьной улице у дома № 77.

По информации Piter.tv, пострадавший признался полицейским, что злоумышленники угрожали ему ножом. Мать мальчика написала заявление в полицию.

В тот же день стражи порядка задержали подозреваемых в нападении на школьника. Ими оказались трое 15-летних хулиганов. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Фото: Piter.tv