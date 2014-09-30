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На Школьной улице хулиганы отняли у 13-летнего мальчика ботинки и кофту
Сегодня, 12:29
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На Школьной улице хулиганы отняли у 13-летнего мальчика ботинки и кофту

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Стражи порядка задержали подозреваемых в нападении на школьника.

В Приморском районе Петербурга хулиганы отняли у 13-летнего подростка кофту и обувь. Инцидент произошел 3 ноября на Школьной улице у дома № 77. 

По информации Piter.tv, пострадавший признался полицейским, что злоумышленники угрожали ему ножом. Мать мальчика написала заявление в полицию. 

В тот же день стражи порядка задержали подозреваемых в нападении на школьника. Ими оказались трое 15-летних хулиганов. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разбой". 

 Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Фото: Piter.tv

Теги: воры, отняли обувь и кофту, подростки, полиция, школьная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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