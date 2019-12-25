На Балтийском хладокомбинате вспыхнул склад со светильниками

Инцидент произошел утром 16 февраля.

В девятом часу утра во вторник, 16 февраля, на Балтийском хладокомбинате, расположенном на улице Шкапина, 50, начался пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Как выяснилось, на предприятии загорелся склад со светильниками в коробках, огонь охватил 20 квадратных метров. Причина пожара не уточняется. Открытое горение ликвидировали спустя уже 15 минут после приезда спасателей, полностью пожар потушили ближе к 9 часам утра. Отмечается, что огнеборцы устанавливали дымосос для удаления дыма.

Пострадавших и эвакуированных не оказалось.

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Фото: Piter.TV